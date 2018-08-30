Прямой эфир

Соцсети заблокировали более чем 14 тыс. страниц с пропагандой суицида

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Социальные сети, действующие на территории России, с начала года заблокировали доступ к более чем 14 тыс. страниц с суицидальным контентом, все страницы внесены в Единый реестр запрещенной информации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскомнадзора в четверг, 30 августа.

Глава Роскомнадзора не планирует встреч с руководством Telegram
Все вопросы, предшествующие прекращению блокировки, администрации мессенджера следует решать с ФСБ

«Противоправный контент с данных страниц либо удален, либо доступ к нему ограничен на территории Российской Федерации», — отмечается в пресс-релизе.

В надзорном ведомстве отметили ответственную позицию администрации социальных сетей, касающуюся исполнения требований законодательства об удалении информации подобного характера.

Механизм Единого реестра для противодействия распространению противоправной информации в российском сегменте интернета действует с 2012 года.

28 августа заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что сервис «Яндекс.Видео» может быть заблокирован, если к вечеру 30 августа не удалит ссылки на нелегальный контент. Соответствующее решение принято Мосгорсудом.

Со своей стороны «Яндекс» считает, что закон о блокировке пиратского контента не распространяется на поисковые сервисы. Таким образом, требования суда к «Яндекс.Видео» необоснованны и не соответствуют законодательству.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роскомнадзор заблокировал почти 90 ресурсов о «руфинге» и «зацепинге»
Роскомнадзор защитил от пиратов второй сезон «Рассказа служанки»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017