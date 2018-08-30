Соцсети заблокировали более чем 14 тыс. страниц с пропагандой суицида

Социальные сети, действующие на территории России, с начала года заблокировали доступ к более чем 14 тыс. страниц с суицидальным контентом, все страницы внесены в Единый реестр запрещенной информации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскомнадзора в четверг, 30 августа.

«Противоправный контент с данных страниц либо удален, либо доступ к нему ограничен на территории Российской Федерации», — отмечается в пресс-релизе.

В надзорном ведомстве отметили ответственную позицию администрации социальных сетей, касающуюся исполнения требований законодательства об удалении информации подобного характера.

Механизм Единого реестра для противодействия распространению противоправной информации в российском сегменте интернета действует с 2012 года.

28 августа заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что сервис «Яндекс.Видео» может быть заблокирован, если к вечеру 30 августа не удалит ссылки на нелегальный контент. Соответствующее решение принято Мосгорсудом.

Со своей стороны «Яндекс» считает, что закон о блокировке пиратского контента не распространяется на поисковые сервисы. Таким образом, требования суда к «Яндекс.Видео» необоснованны и не соответствуют законодательству.