Владимир Меньшов прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Российский актер и режиссер Владимир Меньшов назвал слухами сообщения СМИ о своей госпитализации. В четверг, 30 августа, появились сведения, что он несколько дней назад попал в больницу из-за проблем с сердцем.

«Я не знаю, кто распустил этот слух. У меня всё хорошо», — сказал Меньшов журналистам агентства городских новостей «Москва».

Меньшов является заслуженным артистом РСФСР. В 1981-м режиссер стал лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за картину «Москва слезам не верит».

Зрителям он известен по ролям в лентах «Ар-хи-ме-ды!», «Где находится нофелет?», «Ночной дозор», «Легенда № 17» и многих других.