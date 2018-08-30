СМИ сообщили о госпитализации Владимира Меньшова

Российский актер и режиссер Владимир Меньшов госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем. Его состояние оценивается как средней тяжести, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным журналистов, артист попал в больницу 27 августа, но известно об этом стало только сейчас.

Меньшов является заслуженным артистом РСФСР. В 1981-м режиссер стал лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за картину «Москва слезам не верит».

Зрителям он известен по ролям в лентах «Ар-хи-ме-ды!», «Где находится нофелет?», «Ночной дозор», «Легенда №17» и многих других.