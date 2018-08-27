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Главу Серпуховского района госпитализировали из СИЗО в связи с голодовкой

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ФОто: ТАСС/Почуев Михаил
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Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун госпитализирован из СИЗО в связи с ухудшением здоровья из-за голодовки. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.

Как сообщила жена Шестуна Юлия, о госпитализации ее мужа ходатайствовал председатель Совета при президенте России по правам человека Михаил Федотов.

Она добавила, что голодовка Шестуна длится уже 30 дней, передает ТАСС.

Чиновника арестовали в июне. Следствие считает, что в период с 2008 по 2014 год он передал в собственность ООО «Центр» четыре земельных участка в районе, не имея на это законных обоснований. Ущерб бюджету составил около 63 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). Шестун свою вину отрицает. В июне стало известно о намерении чиновника баллотироваться на новый срок из СИЗО, отмечает «Газета.ру».

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