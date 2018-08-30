Прямой эфир

Директора магнитогорского цирка будут судить за взятку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В суд Магнитогорска переданы материалы дела в отношении директора цирка из Магнитогорска Олега Хотима. Его обвиняют в получении взятки, мошенничестве и присвоении чужого имущества. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Как уточняет ИА «Урал-пресс-информ», глава ФКП «Российская государственная цирковая компания «Магнитогорский государственный цирк» в августе 2017 году получил 30 тыс. рублей от руководителя коммерческой фирмы. Эти деньги предназначались за подписание договоров по перевозке багажа и животных.

В общей сложности договоры были заключены на 600 тыс. рублей. В январе 2018 года Хотим получил оставшуюся часть взятки — 150 тыс. рублей. В этот момент он был задержан правоохранителями.

Уже во время расследования были установлены факты хищения Хотимом денег ФКП «Росгосцирк» на сумму около 300 тыс. рублей и получения взятки в виде услуг имущественного характера на сумму 177 тыс. рублей. Кроме того, он незаконно сдавал в аренду помещение столовой цирка.

Обвиняемый лишь частично признал свою вину.

Ранее сообщалось, что суд Нью-Йорка приговорил к 10 годам тюрьмы бывшего вице-президента Международной федерации футбола (FIFA) Хуана Анхеля Напоута по обвинению во взяточничестве. Напоут также должен заплатить штраф в размере $1 млн и еще $3,3 млн у него конфискуют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Mercedes-Benz полковника Захарченко продали на торгах со второго раза
В Оренбурге закупили более 10 тыс. дневников с фото арестованного мэра

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017