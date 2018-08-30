Директора магнитогорского цирка будут судить за взятку

В суд Магнитогорска переданы материалы дела в отношении директора цирка из Магнитогорска Олега Хотима. Его обвиняют в получении взятки, мошенничестве и присвоении чужого имущества. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Как уточняет ИА «Урал-пресс-информ», глава ФКП «Российская государственная цирковая компания «Магнитогорский государственный цирк» в августе 2017 году получил 30 тыс. рублей от руководителя коммерческой фирмы. Эти деньги предназначались за подписание договоров по перевозке багажа и животных.

В общей сложности договоры были заключены на 600 тыс. рублей. В январе 2018 года Хотим получил оставшуюся часть взятки — 150 тыс. рублей. В этот момент он был задержан правоохранителями.

Уже во время расследования были установлены факты хищения Хотимом денег ФКП «Росгосцирк» на сумму около 300 тыс. рублей и получения взятки в виде услуг имущественного характера на сумму 177 тыс. рублей. Кроме того, он незаконно сдавал в аренду помещение столовой цирка.

Обвиняемый лишь частично признал свою вину.

Ранее сообщалось, что суд Нью-Йорка приговорил к 10 годам тюрьмы бывшего вице-президента Международной федерации футбола (FIFA) Хуана Анхеля Напоута по обвинению во взяточничестве. Напоут также должен заплатить штраф в размере $1 млн и еще $3,3 млн у него конфискуют.