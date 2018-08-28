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Mercedes-Benz полковника Захарченко продали на торгах со второго раза

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Определился покупатель автомобиля Mercedes-Benz, который ранее принадлежал обвиняемому в коррупции полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Соответствующая информация появилась на сайте электронной торговой площадкой.

Как сообщает пресс-служба, машина на данный момент находится в Волгодонске. Аукцион состоялся 27 августа. Начальная цена составляла 690,2 тыс. рублей, но была продана за 966,2 тыс. рублей, пишет ТАСС.

Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей и предъявили обвинения еще по нескольким эпизодам. В июле 2018 года более 9 млрд рублей, изъятые ранее у Захарченко, перечислили в бюджет.

14 августа он не признал вину в коррупции и назвал обвинение «абстрактным» и пообещал дать развернутые показания «после того, как обвинение допросит всех свидетелей и суд изучит все доказательства».

В списке свидетелей по делу бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко фигурирует 66 человек.

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