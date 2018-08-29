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Путин предложил смягчить изменения в пенсионное законодательство

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Президент России Владимир Путин предложил смягчить изменения в пенсионное законодательство. В том числе снизить повышение возраста начисления страховых выплат по старости для женщин до 60 лет и ввести специальные льготы для тех, кто должен выйти на пенсию в ближайшие два года.

Об этом глава государства сказал в среду, 29 августа, во время телеобращения. Текст его речи был опубликован на сайте Кремля

Всего выступление президента состоит из шести пунктов. В первом — Путин предложил смягчить условия повышения пенсионного возраста для женщин. По словам главы государства, он должен повыситься не на восемь, а на пять лет — до 60 лет. При этом многодетным матерям разрешат уходить на пенсию раньше. 

Также Путин рассказал о том, что те, кто должен выйти на пенсию в ближайшие два года, смогут сделать это на полгода раньше. Кроме того, президент считает необходимым ввести административную и уголовную ответственность за увольнение пожилых работников.

Помимо этого, глава государства предложил увеличить срок предпенсионного возраста на время переходного периода до пяти лет. А в случае увольнения работники предпенсионного возраста смогут получать пособие по безработице в размере до 11 280 рублей (вместо 4900 рублей).

Далее президент поручил сохранить льготы для шахтеров, работников химических производств и ряда других тяжелых и вредных профессий. Также он предложил с 1 января 2019 года на четверть увеличить пенсии для неработающих пенсионеров, живущих в селах.

«Также у тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учетом заработанного стажа», — добавил глава государства.

При этом необходимый стаж для женщин предлагается сократить до 37 лет (вместо 40 лет), для мужчин — до 42 лет (вместо 45).

Последним пунктом стало предложение сохранить все действующие льготы по налогам на недвижимость и землю для женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет до завершения преобразований в пенсионной системе.

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