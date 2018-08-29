Путин предложил увеличить срок предпенсионного возраста

Президент России Владимир Путин предложил увеличить период предпенсионного возраста после внесения изменений в законодательство. Об этом глава государства объявил в телеобращении 29 августа.



«На переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию», — заявил Путин, которого цитируют на сайте Кремля.



Таким образом, согласно предложению президента, данный возраст должен наступать для женщин в 55 лет, для мужчин — в 60 лет. Согласно действующему законодательству, предпенсионный возраст наступает за два года до возможности получать страховые выплаты по старости. То есть сейчас это 53 года для женщин и 58 лет для мужчин.

Также президент призвал смягчить изменения в пенсионном законодательстве. В частности, речь идет о сокращении сроков выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет, а также установлении льгот для тех, кто должен выйти на пенсию в ближайшие два года по старым правилам.

Предложенный ранее правительством законопроект предусматривал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году.