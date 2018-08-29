В кабмине Украины оставили в тайне секрет шоколадного загара Гройсмана

В секретариате кабинета министров Украины ушли от ответа на вопрос журналистов, где в этом году провел свой летний отпуск премьер-министр Владимир Гройсман.

21 августа информационное агентство «Украинские новости» направило запрос в секретариат кабмина с просьбой раскрыть подробности отпуска Гройсмана.

Причиной послужил загар главы правительства. Украинский премьер после отпуска стал эффектно выделяться на фоне остальных чиновников.

Помимо географии отпуска главы кабмина, агентство запросило даты отпуска. Также журналисты интересовались, получал ли Гройсман отпускные выплаты и материальную помощь.

В кабмине ответили, что премьер-министр находился в отпуске с 5 по 17 августа 2018 года. За дни отпуска он фактически получил 14 981,9 гривен (около 36 тыс. рублей — ред.). При этом материальная помощь Гройсману не начислялась и не выплачивалась.

В январе стало известно, что президент Украины Петр Порошенко провел новогодние каникулы на частном острове на Мальдивах.

Украинские СМИ подсчитали его затраты на отпуск. Проживание в пятизвездочном отеле с виллой на курорте Cheval Blanc обошлось Порошенко примерно в $500 тыс. На аренду частного самолета премиум-класса и перелет из Киева в Мале — столицу Мальдив — было затрачено не менее €154 тыс.

В конце июля стало известно, что после скандала с отдыхом на Мальдивах Порошенко поручил найти ему место для отпуска на Украине.