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Джимми Картер обвинил Трампа в пренебрежительном отношении к правде

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Фото: TASS/Zuma/Dennis Van Tine
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Бывший президент Соединенных Штатов Джимми Картер заявил, что действующий глава Белого дома Дональда Трампа пренебрегает правдой.

В интервью телеканалу CBS 39-й президент США, отвечая на вопрос журналиста о важности правды в деятельности президента, заявил, что сомневается в ее актуальности сейчас, и отметил, что Трамп пренебрежительно относится к правде.

Также Картер заявил, что, будучи президентом США, никогда не лгал людям, и отметил, что было бы полезно вернуть это правило в современную политику. При этом он не захотел продолжать критику и пожелал Трампу успехов.

28 августа стало известно, что сотрудники ФБР предоставляли журналистам конфиденциальную информацию, чтобы на основании публикаций требовать разрешения на установление слежки за необходимыми лицами. В частности, утечки касались досье с компрометирующей президента США Дональда Трампа информацией.

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