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Украина закрыла представительство при уставных органах СНГ

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Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
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Украина прекратила работу представительства при уставных органах Содружества Независимых Государств (СНГ), об этом сообщил исполнительный секретарь объединения Сергей Лебедев.

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«Мы с сожалением констатируем, что в августе месяце было закрыто представительство Украины при уставных органах Содружества», — приводит во вторник, 28 августа, его слова «БелТА».

Контакт СНГ с Украиной остается, он осуществляется в Минске через посольство страны в Белоруссии, уточнил он.

По словам Лебедева, десять лет назад была такая же ситуация. Советник одного из посольств совмещал дипломатическую деятельность и представлял украинские интересы при уставных органах СНГ при исполкоме.

Лебедев выразил надежду, что Украина сохранит присутствие в СНГ, передает РЕН ТВ.

20 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отзыве всех представителей Украины из уставных органов СНГ. 

Содружество создали в декабре 1991 года, соглашение подписали Россия, Белоруссия и Украина. Киев не ратифицировал устав Содружества и не стал полноправным членом организации. Позднее членами объединения стали другие республики бывшего СССР.

Ранее во вторник стало известно, что Украина готова разорвать основополагающий для отношений с Россией договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

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