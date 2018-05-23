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Польские СМИ рассказали о последствиях выхода Украины из СНГ

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Фото: РИА Новости
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Польские СМИ рассказали, что выход Украины из СНГ может обернуться миллиардными потерями для Киева.

В рамках содружества Киев подписал тысячи документов, таких как соглашения о безвизовом режиме, гуманитарном и миграционном сотрудничестве, пишет «РИА Новости» со ссылкой на польскую газету Rzeczpospolita.

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Если Украина расторгнет эти договоры, то более 3 млн граждан не смогут работать в России. Здание считает, что Киев сделает все, чтобы выход из соглашений СНГ был только напоказ. Таким образом в свое время поступила Грузия, выйдя из СНГ, но соблюдая выгодные ей договоры.

Экономисты отмечают, что одним из самых важных является договор о свободной торговле. В случае его расторжения Киев ждут миллиардные убытки, так как заключение новых торговых соглашений, например, с Казахстаном или Белоруссией займет определенное время.

Киев уже не в первый раз поднимает вопрос о выходе страны из СНГ. Эту тему обсуждают с 2005 года. В марте 2014 года после воссоединения Крыма с Россией украинские власти объявили о решении покинуть Содружество.

Украина ратифицировала соглашение о создании СНГ и протокол к соглашению в декабре 1991 года. При этом Киев не ратифицировал Устав Содружества и не стал полноправным членом организации.

20 мая Порошенко подписал указ об отзыве всех представителей Украины из уставных органов СНГ. 22 мая в законную силу вступил указ о введении решения Совета национальной безопасности от 2 мая о прекращении действия для страны отдельных международных договоров, которые были заключены в рамках СНГ.

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