Тренер «Ромы» сломал руку во время празднования гола

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Рома» Эусебио Ди Франческо сломал руку, ударив по тренерской скамейке во время матча второго тура чемпионата Италии против «Аталанты». Об этом сообщает RT cо ссылкой на итальянскую газету La Gazzetta dello Sport.

«Рома» 27 августа на своем поле сыграла вничью с «Аталантой» — 3:3. Римляне открыли счет на второй минуте матча, но к перерыву уже проигрывали 1:3. Греческий защитник хозяев Костас Манолас сравнял счет, забив гол на 82-й минуте. В этот момент наставник команды не смог сдержать эмоции.

Как уточняет «Спорт-Экспресс», Ди Франческо получил перелом пятой пястной кости левой руки.

На послематчевой пресс-конференции он появился с перевязанным запястьем. Во вторник, 28 августа, тренер перенес операцию. Сообщается, что он уже вернулся к тренировочному процессу.

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