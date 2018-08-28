Прямой эфир

Салах обвинил Федерацию футбола Египта в плохом отношении к игрокам

0
Фото: Global Look Press/Matt McNulty/imago sportfotodienst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах опубликовал на своей странице в Facebook ролик, в котором подверг резкой критике Федерацию футбола Египта (ФФЕ).

Так, Салах рассказал, что не просил у ФФЕ особого обращения к себе, поскольку не ставит себя выше своих партнеров. Он отметил, что футболисты сборной обращались к федерации с просьбой обеспечить их охраной во время поездок, однако ее проигнорировали.

Кроме того, форвард отметил, что любой желающий мог узнать, в каком отеле на ЧМ-2018 остановилась команда, и побеспокоить того или иного игрока, передает во вторник, 28 августа, «Газета.ру» со ссылкой на The Goal.

Конфликт между Салахом и ФФЕ возник после того, как перед ЧМ-2018 на самолет команды нанесли изображение форварда без его согласия, нарушив тем самым его имиджевые права.

В свою очередь, ФФЕ пригрозила нападающему и его агенту Рами Аббасу судебным иском. Как уточняет газета «Спорт-экспресс», якобы Салах настаивал на введении «двойных стандартов» при работе с игроками. Между тем Аббас опроверг выдвинутые ФФЕ обвинения, добавив, что Салах не просил к себе особенного отношения.

Сборная Египта неудачно выступила на чемпионате мира по футболу в России, потерпев три поражения. Египтяне проиграли уругвайцам (0:1), россиянам (3:1) и саудитам (2:1).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Салах подписал новый контракт с британским «Ливерпулем»
Сборная Египта прокомментировала слухи об уходе Салаха

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017