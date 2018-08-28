Салах обвинил Федерацию футбола Египта в плохом отношении к игрокам

Форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах опубликовал на своей странице в Facebook ролик, в котором подверг резкой критике Федерацию футбола Египта (ФФЕ).

Так, Салах рассказал, что не просил у ФФЕ особого обращения к себе, поскольку не ставит себя выше своих партнеров. Он отметил, что футболисты сборной обращались к федерации с просьбой обеспечить их охраной во время поездок, однако ее проигнорировали.

Кроме того, форвард отметил, что любой желающий мог узнать, в каком отеле на ЧМ-2018 остановилась команда, и побеспокоить того или иного игрока, передает во вторник, 28 августа, «Газета.ру» со ссылкой на The Goal.

Конфликт между Салахом и ФФЕ возник после того, как перед ЧМ-2018 на самолет команды нанесли изображение форварда без его согласия, нарушив тем самым его имиджевые права.

В свою очередь, ФФЕ пригрозила нападающему и его агенту Рами Аббасу судебным иском. Как уточняет газета «Спорт-экспресс», якобы Салах настаивал на введении «двойных стандартов» при работе с игроками. Между тем Аббас опроверг выдвинутые ФФЕ обвинения, добавив, что Салах не просил к себе особенного отношения.

Сборная Египта неудачно выступила на чемпионате мира по футболу в России, потерпев три поражения. Египтяне проиграли уругвайцам (0:1), россиянам (3:1) и саудитам (2:1).