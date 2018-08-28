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Две женщины скончались после ДТП с маршруткой и грузовиком на Урале

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В больнице скончались две женщины, которые были госпитализированы после столкновения грузовика и микроавтобуса в Челябинской области. Полиция проводит проверку.

По данным правоохранительных органов, микроавтобус Volkswagen не предназначался для пассажирских перевозок, у него класс малотоннажного грузовика. Тем не менее в салоне на момент столкновения находились девять человек, включая водителя. Грузовик «МАЗ», ехавший из Пласта в Челябинск, совершил наезд на автомобиль, стоявший на обочине дороги Бишкиль–Варламово.

Девять человек из автомобиля Volkswagen были госпитализированы в больницу Чебаркуля. Две женщины скончались, пишет «Урал-пресс-информ».

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