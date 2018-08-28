Около 17,5 тыс. выпускников вузов РФ предпочли контрактную службу срочной

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что около 17,5 тыс. выпускников вузов в РФ предпочли заключить контракт вместо службы по призыву за последние три года.

На совещании с главой Хакасии Виктором Зиминым и ректорами гражданских вузов Шойгу рассказал о развитии видов воинской службы для студентов и выпускников.

Также министр отметил, что «такие встречи стали хорошей, доброй традицией». Результатом такой встречи, в частности, стала разработка вариантов службы для выпускников, чтобы использовать их потенциал в интересах самих выпускников и Вооруженных сил РФ.

Кроме того, Шойгу рассказал, что так было принято решение о создании нового вида службы — подготовка сержантов и солдат без отрыва от учебы, а затем о создании научных рот. «Это направление зарекомендовало себя очень и очень хорошо», — приводит слова министра ТАСС.

Студенты вузов смогут получить военную специальность, не проходя срочную службу. О новом эксперименте, стартующем в Сибири, «Известиям» ранее рассказали в Минобороны.

Ранее сообщалось, что число призывников, служащих в Воздушно-десантных войсках, сократилось в два раза за последние четыре года, в связи с увеличением числа контрактников, передает «Газета.ру».