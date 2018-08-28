Студентам в России присвоят военное звание без призыва в армию

Студенты вузов смогут получить военную специальность, не проходя срочную службу. О новом эксперименте, стартующем в Сибири, «Известиям» рассказали в Минобороны.

Учащиеся институтов без военных кафедр смогут поступить в учебные военные центры (УВЦ) при других вузах. Первый УВЦ уже начал свою работу в Военно-инженерном институте Сибирского федерального университета (СФУ), где на двух военных кафедрах будут обучаться студенты не только СФУ, но и других учебных заведений.

Студенты будут посещать новые центры один раз в неделю. В результате окончания УВЦ будут выдаваться гражданские дипломы и военный билет с указанием звания и военно-учетной специальности выпускника. После присяги бывшие студенты получат звание сержантов или рядовых запаса.

Выпускники не будут подлежать призыву в армию, однако смогут служить, подписав по своему желанию контракт с Минобороны. Первоначальный оклад выпускника будет составлять 20 тыс. рублей, не считая выплат на аренду жилья, надбавки за хорошую физподготовку и ряда других льгот. После трех лет службы специалист вступит в ипотечную программу Минобороны. Зарплата с каждым годом будет расти. В результате с учетом всех выплат сержант сможет зарабатывать до 70 тыс. рублей.

В дальнейшем систему планируется внедрить по всей стране. Обучение будет оплачиваться военным ведомством. Эксперты отмечают, что новая система поможет создать глубокий резерв военных кадров с высшим техническим образованием, а также будет выгодна регионам, благодаря появлению в них новых рабочих мест.

В августе президент подписал закон о замене военных кафедр на УВЦ. Он вступит в силу в феврале следующего года.

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