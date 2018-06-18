Эксперт прокомментировал решение Минобороны реформировать военные кафедры

Решение Минобороны унифицировать систему подготовки военных кадров в вузах путем создания единой структуры, которая заменит военные кафедры, не приведет к ухудшению военной подготовки студентов гражданских вузов и снижению числа преподавателей. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью RT.

По мнению Литовкина, военных кадров очень много, потому что таким образом вузы стараются привлечь новых студентов. При этом зачастую страдает квалификация преподавателей.

«Поэтому в Минобороны и решили создать учебные центры. Там будут собраны лучшие педагоги, студенты смогут заниматься не только теорией. Им предоставят технику, которая используется в войсках, занятия можно будет проводить на полигонах», — объяснил Литовкин.

Студенты смогут проходить практику на базе воинских частей, подчеркнул эксперт.

Ранее в Минобороны заявили, что подготовили реформу военных кафедр. На их базе создают военные учебные центры. Там будут готовить офицеров запаса, кадровых офицеров, а также солдат и сержантов запаса.