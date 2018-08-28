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Путин заявил о способности России совершить технологический прорыв

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия способна совершить технологический прорыв в развитии. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во вторник, 28 августа, на форуме «Технопром-2018» в Новосибирске.

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«Убежден, что общими усилиями мы непременно решим все стоящие перед нами задачи, обеспечим мощный научный технологический рывок не только Сибири, но и всей страны, обязательно добьемся, чтобы наша страна укрепляла свои позиции среди лидеров научно-технологического развития», — сказал глава государства.

Он отметил, что от передовых технологий и их эффективной разработки и внедрения зависит жизнеспособность народов, обществ и государств, а также позиции стран в мире. 

«Особенно таких крупных государств, как Россия», — добавил президент.

Он пояснил, что поэтому научно-технологический прорыв стал одним из ключевых национальных приоритетов.

В ходе форума президент России также ознакомился с перспективными проектами, среди которых — новый синхротрон «СКИФ» и ускоритель «Супер С-Тау Фабрика», которые планируется построить в Новосибирске.

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