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Центр Хруничева заключил контракты на 12 ракет-носителей «Ангара-А5»

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Фото: ТАСС
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Центр имени Хруничева заключил контракты на создание 12 тяжелых ракет-носителей «Ангара-А5», рассказал в интервью газете «Коммерсант» председатель совета директоров центра Николай Севастьянов.

«В настоящее время суммарно 12. Но надо иметь в виду, что до 2027 года для обновления российской орбитальной группировки понадобится порядка 27 пусков «Ангары-А5», — заявил он.

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По его словам, следующий пуск тяжелой «Ангары» должен состояться в 2019 году.

Также Севастьянов отметил, что к 2023 году в Омске планируется завершить создание серийного производства замкнутого цикла универсальных ракетных модулей для ракет «Ангара».

Ракеты-носители типа «Ангара» являются экологически чистыми, так как их двигатели работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила.

Ракеты «Ангара» имеют модульный тип и различную грузоподъемность. В тяжелой версии они способны выводить на низкую околоземную орбиту до 38 т полезной нагрузки. Летно-конструкторские испытания начались четыре года назад, все два пуска с космодрома Плесецк прошли успешно.

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