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Хакеры атаковали сайт испанского Центробанка

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Фото: Global Look Press/Silas Stein
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Сайт Центробанка Испании оказался недоступен для пользователей в результате хакерской атаки.

По информации ABC, проблемы с доступом к веб-странице появились в воскресенье, последствия взлома устраняются до сих пор. Как отмечают источники издания, целью кибератаки было именно нарушение работы сайта.

Собеседники газеты добавили, что действия хакеров не нанесли серьезного ущерба сайту и его базам данных, также отсутствует риск утечки информации.

По неофициальным данным, к взлому могут быть причастны хакеры из группировки Anonymous.

В июне киберпреступники атаковали одну из крупнейших бирж криптовалют в Южной Корее Bithumb. В результате с ее носителей была похищена криптовалюта на сумму около $32 млн.

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