Липецкий подросток сумел предотвратить большой пожар

Юный житель Липецка предотвратил большой пожар. Он увидел горящую рядом с жилым домом свалку и разбудил жильцов. Обошлось без пострадавших.

Как сообщает GOROD48, инцидент произошел на одной из улиц в селе Сырское Липецкого района в ночь на 27 августа, в районе 2:08. Местная жительница рассказала, что к ней в дверь постучался подросток. Выйдя на улицу, женщина увидела пламя в 10 м от дома.

Пожарные приехали на вызов лишь спустя полчаса. С огнем боролись три расчета. Для того чтобы справиться с возгоранием, им понадобилось около 1,5 часа. Ситуация усугублялась тем, что рядом с полыхающей свалкой находятся еще несколько частных домов, школа и детский сад.

По факту случившегося проводится проверка.

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