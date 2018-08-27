Сильный пожар произошел на рынке в Подмосковье

Крупный пожар произошел в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом сообщает портал «Подмосковье сегодня».

ЧП произошло 27 августа на рынке в поселке Власиха. Пожар охватил рынок с продуктами и хозтоварами. По словам очевидцев, от места горения шел густой дым и виднелось сильное пламя. Из-за пожара дорога рядом с рынком была перекрыта полицией и пожарными.

Как отмечает НСН, выгорел весь крайний торговый ряд. Выясняются причины и обстоятельства возгорания.