Информационное агентство Bloomberg сообщило, что Банк России увеличил покупки золота до максимума с начала года. В результате общий объем запасов золота в международных резервах России (ЗВР) составил 2170 тонн, что в текущих ценах эквивалентно $81 млрд. Это примерно 18% всего объема резервов. Такой шаг в условиях санкций и экономической войны, когда доллар США используется как оружие, выглядит очень логичным и правильным.

Золото ценится с античных времен и долго использовалось в качестве денег. Первые резервные валюты были привязаны к золоту, то есть обменивались на него. Золотой стандарт просуществовал с 1821 по 1944 годы, первой резервной валютой был британский фунт, а затем — доллар США. В 1944 году по Бреттон-Вуддскому соглашению мир перешел на золото-долларовый стандарт — валюты 44 стран были жестко привязаны к доллару, который обменивался на золото. За тройскую унцию давали $35. Однако в 1971 году огромное количество долларов, выпущенных США, но не обеспеченных золотом, положили конец и золото-долларовому стандарту.

Несмотря на официальное вытеснение золота из денежного обращения, оно не утратило своей привлекательности и ценности. Во-первых, оно остается высоколиквидным инструментом и всё еще может использоваться в международных расчетах. Например, Иран в рамках противодействия западным санкциям в условиях банковской изоляции активно развивает торговлю с использованием золота в виде платежного средства. Во-вторых, золоту вменяются свойства защитного актива, «тихой гавани» с тем, чтобы использовать в периоды нестабильности. Многие страны держат, а некоторые увеличивают золотой запас на случай возникновения финансовых проблем. Суммарный официальный объем золотых резервов всех государств мира ежегодно пополняется, и в 2017 году он пополнился на 371,4 тонны.

Всемирный золотой совет опубликовал данные по состоянию на август 2018 года, согласно которым наибольший золотой запас в мире принадлежит США (8133 тонны). Второе место по золотому запасу занимает Германия (3370 тонн). Россия — пятая в этом списке после Италии (2451 тонна) и Франции (2436 тонн). Причем доля золота в резервах у Банка России не такая существенная, как у перечисленных выше стран (около 70% от ЗВР). И теперь, находясь под санкционным давлением, ЦБ, скорее всего, будет ее планомерно наращивать.

Впрочем, центральные банки обеспечивают не более 10% ежегодного мирового спроса на золото, тогда как ювелирный сектор традиционно — около половины, а инвестиции — треть. Так, приток в биржевые фонды (ETF), инвестирующие в золото, в 2017 году составил 202,8 тонны.

После краха Бреттон-Вудской системы золото превратилось в особый инвестиционный товар и с каждым годом дорожает. Если в 1974 году тройская унция золота стоила $195, то сегодня ее стоимость достигла $1200. Причем после 2011 года стоимость золота даже колебалась в диапазоне $1500–1800 за тройскую унцию. Его преимущество заключается в том, что золото отрицательно коррелирует с долларом США. В периоды неустойчивости мировой экономики, в частности американской, инвесторы пытаются защитить свои средства от обесценивания и активно наращивают позиции в золоте. Таким образом, потенциально цены на золото могут вскоре возобновить свой рост, и $1800 за тройскую унцию для металла — далеко не предел.

Между тем в последнее время растет спрос на золото со стороны технологического сектора вследствие более активного использования металла в электронике и промышленности, в частности, для производства смартфонов и автомобилей нового поколения. Доля технологичного сектора в совокупном спросе в 2017 году составила около 8%.

Учитывая хороший потенциальный спрос со стороны ЦБ, ювелирной промышленности, технологического сектора, российские золотодобывающие компании, конечно, ориентируются на расширение объемов добычи золота. В прошлом году в России она превысила 300 тонн, а к 2030 году за счет ввода новых крупных рудных месторождений (Наталкинское, Сухой Лог) она должна почти удвоиться.

И напоследок хотелось бы заметить, что инвестировать свои средства в золото может и обычный российский гражданин. Причем ему предоставляется возможность купить и физическое золото в виде слитков и монет, и финансовые инструменты, имеющие привязку к золоту. При этом в России только покупка инвестиционных монет не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС), но цена за 1 грамм золота в инвестиционных монетах зачастую превышает цену 1 грамма в слитках без учета НДС. Кроме того, инвестирующему в золотые слитки придется потратиться на хранение драгоценного металла.

Банки, в свою очередь, предлагают клиентам особый продукт без НДС — обезличенные металлические счета (ОМС). Они представляют собой счета, на которых учитывается приобретение золота по курсу в граммах. На счета не начисляются проценты, зато не нужно нести расходы по хранению золота. При сильном желании вложенные средства можно обменять на физический металл, правда, в таком случае придется заплатить НДС. Не так давно у россиян появилась возможность купить на МосБирже акции фонда (ETF), инвестирующего в золото — FinEx Gold ETF (FXGD). На Западе такие фонды существуют уже более 10 лет: одни ETF инвестируют в физическое золото в виде слитков, другие — во фьючерсные контракты на драгметалл. Наиболее популярны, конечно, фонды, инвестирующие средства в золотые слитки и хранящие их в западных банках: SPDR Gold Shares ETF (GLD), iShares COMEX Gold Trust (IAU), ETFS Physical Swiss Gold Shares (SGOL). Акции таких фондов обычно обладают высокой ликвидностью, они обеспечены физическим золотом. А в России покупка акций компаний, в частности ETF, не облагается НДС.