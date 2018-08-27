Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с маршруткой на Ставрополье

Один человек погиб при столкновении пассажирской «ГАЗели» и «Лады Гранта» в Грачевском районе Ставропольского края. Еще четыре человека госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла сегодня утром, 27 августа, на автомобильной дороге Астрахань–Элиста–Ставрополь. По предварительным данным, 58-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Гранта», не пропустил пассажирскую «ГАЗель» и допустил столкновение, сообщает NewsTracker.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля погиб на месте от полученных травм. Его пассажирка в критическом состоянии была доставлена в реанимацию. Также пострадали три пассажира маршрутки. Все они были доставлены в медучреждение.

27 августа крупное ДТП с участием подростков произошло в Хабаровске. Автомобиль Toyota врезался в дерево во время попытки уйти от полиции. От удара о дерево пострадал 13-летний подросток, 14-летний водитель был задержан, еще двоим удалось скрыться.