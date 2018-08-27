Автомобиль с подростками попал в ДТП после погони в Хабаровске

Крупное ДТП с участием подростков произошло в Хабаровске. Автомобиль Toyota врезался в дерево во время попытки уйти от полиции.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент произошел на Световой улице. На момент происшествия в салоне автомобиля находились четыре человека.

От удара о дерево пострадал 13-летний подросток — у него ушиб грудной клетки и травма шеи. Водитель иномарки, которому 14 лет, задержан. Еще двоим удалось скрыться.

В Великом Новгороде в середине августа подросток на мотоцикле сбил двух пешеходов. Они были доставлены в больницу. Также госпитализирована пассажирка мотоцикла. Управлял транспортным средством 16-летний подросток.