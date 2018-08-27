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Молодая девушка погибла в массовом ДТП в Иркутске

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Молодая девушка – водитель погибла в аварии с участием пяти автомобилей на объездной дороге Ново-Ленино в Иркутске 26 августа около 21:30. Предполагаемый виновник аварии скрылся с места происшествия. Об этом сообщает отдел пропаганды МУ МВД «Иркутское».

По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Inspire развил слишком высокую скорость и врезался в попутно двигавшийся автомобиль Mercedes-Benz. От удара обе машины отбросило, и они врезались в три автомобиля марки Toyota, сообщает ИА IrkutskMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия 20-летняя девушка – водитель Mercedes получила различные телесные травмы и погибла на месте. Водитель Honda скрылся с места аварии. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы.

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