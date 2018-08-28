Ответный огонь: первый «Супер Бэкфайр» пойдет в учебку

Российские военные готовятся к получению уникальных бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3М. У летчиков эта машина уже получила прозвище «Супер Бэкфайр» (от англ. backfire — «ответный огонь»). Правда, как рассказали "Известиям" в Минобороны, новинка после испытаний не сразу пойдет в войска. Первые машины поступят в учебный центр дальней авиации в Рязани, где на них будут тренироваться военные летчики со всей страны. Новая система подготовки позволит оперативно перевооружать на Ту-22М3М сразу несколько авиационных полков.

Новейший ракетоносец — это глубокая модернизация дальнего бомбардировщика Ту-22М3. Машина получила уникальный прицельный комплекс, позволяющий на расстоянии в тысячи километров с высокой точностью поражать стационарные объекты, бронетехнику и даже корабли вероятного противника. Помимо обычных бомб в арсенале самолета гиперзвуковые ракеты Х-32 и перспективные малогабаритные крылатые ракеты.

Вопреки сложившейся практике по решению руководства ВКС новейшие образцы техники не сразу пойдут в войска, а поступят в учебный центр дальней авиации в Рязани. После того как экипажи со всей страны пройдут там курс обучения, они вернутся в свои полки и будут готовы принять новую технику. Раньше командование назначало так называемый лидерный полк. Эта часть полностью перевооружалась и переучивалась на новые образцы техники, а остальные подолгу ждали своей очереди. Теперь же на авиабазах по всей стране будут служить офицеры, прошедшие подготовку в учебном центре и готовые поднять в воздух Ту-22М3М, как только он придет в их полк. Курс переподготовки пилота занимает примерно два-три месяца.

Точная дата передачи техники военным будет определена после окончания испытаний, которые еще продолжаются.

Название бомбардировщика Ту-22М3М отличается от предшествующей модификации только одной буквой. Но это совершенно другая машина, получившая множество дополнительных возможностей. Ракетоносец имеет новое радиоэлектронное оборудование, системы навигации и управления вооружением, а вся необходимая пилоту информация высвечивается на дисплее. Значительная часть бортового оборудования унифицирована со стратегическим бомбардировщиком Ту-160М. Ту-22М3М могут нести на борту корректируемые авиабомбы и крылатые ракеты, в частности Х-32. Это одни из самых совершенных российских крылатых ракет, которые могут применяться с различных высот и значительного расстояния как по площадным, так и по точечным целям.

Инструкторы учебного центра уже начали осваивать новую технику во взаимодействии с представителями производителя, рассказал заслуженный летчик-испытатель, Герой России, полковник Игорь Маликов.

— Они ездят на завод, изучают инструкции по применению этого летательного аппарата, — сказал он «Известиям». — Чтобы самолет поставить в полк, надо иметь там инструкторов и подготовленных летчиков. А в Рязани есть вся необходимая учебно-материальная база. Сначала там подготовят инструкторов, разработают методические материалы, а затем будут готовить пилотов со всей страны для боевой работы.

По мнению Игоря Маликова, для летного состава переобучение должно быть не слишком сложным, поскольку управление машиной на взлете и посадке несильно поменялось после модернизации. Гораздо больше усилий при переподготовке предстоит приложить штурманам, которые должны будут работать с системами высокоточного оружия, установленными на борту нового самолета.

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— Сейчас просто высыпать боеприпасы по площадям бессмысленно, — пояснил он. — Всё идет к тому, что каждый снаряд должен ложиться точно в цель. Для этого нужны современные спутниковые системы навигации, система определения местоположения и наведения крылатых ракет.

Использование первых самолетов в учебном центре не только сэкономит время, но и обеспечит подготовку пилотов на более продвинутом уровне, считает экс-командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО, Герой России Валерий Горбенко.

— Уровень подготовки в центре будет выше, чем в полках, — отметил он. — Там будут испытатели, они переучат первые экипажи. В дальнейшем прошедшие подготовку на базе центра пилоты смогут передавать знания сослуживцам. И к моменту поступления серийных образцов в войска весь летный состав уже будет готов.

О решении Минобороны модернизировать Ту-22М3 до Ту-22М3М было объявлено еще в 2012 году. По планам авиационные части должны перейти на новую технику в 2020–2021 годах, однако до сих пор еще ни одна машина не была поставлена в войска — сроки сдачи несколько раз переносились.