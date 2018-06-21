Ровно 60 лет назад, 21 июня 1958 года, в воздух впервые поднялся первый советский сверхзвуковой дальний бомбардировщик-ракетоносец. Именно он мог стать главным средством транспортировки ядерного оружия в случае возможного конфликта. Разработка самолета велась с 1955 года, а прослужил он до начала 1990-х и, несмотря на то что пользовался в репутацией сложной в управлении машины, завоевал безусловное уважение потенциальных противников. История самолета — в галерее портал iz.ru