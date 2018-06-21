Ту-22 выкатился за пределы посадочной полосы из-за отказа двигателя на взлете. Этот самолет был одним из самых сложных и требовал в управлении очень опытной руки — еще до принятия его на вооружение в 1962 году было потеряно сразу несколько машин
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Фото: авиару.рф
Герой Советского Союза летчик-испытатель Юрий Алашеев, впервые поднявший Ту-22 в воздух 21 июня 1958 года. Позднее летчик погиб при испытаниях этого самолета
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Фото: ТАСС/Г. Омельчук
Подготовка сверхзвукового ракетоносца Ту-22 к полетам, СССР, январь 1972 года
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Фото: Commons.wikimedia.org/U.S. Navy
Ту-22Б ВВС Ливии, весна 1977 года. Снимок сделан летчиками палубной авиации ВМС США, сопровождавшими машину в полете
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Фото: Wikipedia/Василий Зимин
В Дальней авиации России Ту-22 пролетал до 1994 года. В августе 1994 года последние самолеты Ту-22 (из состава двух авиаполков) покинули Белоруссию и перелетели на базу утилизации в Энгельс, хотя у самолетов еще оставался запас ресурса. Этот самолет находится в музее города Энгельса
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Фото: ТАСС/Анатолий Морковкин
Бомбардировщики Ту-22 на площадке подготовки к утилизации, 1990-е годы
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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Ту-22М — принципиально новая машина, созданная в развитие Ту-22. Дальний бомбардировщик Ту-22М3 наносит авиационный удар по объектам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии
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Ровно 60 лет назад, 21 июня 1958 года, в воздух впервые поднялся первый советский сверхзвуковой дальний бомбардировщик-ракетоносец. Именно он мог стать главным средством транспортировки ядерного оружия в случае возможного конфликта. Разработка самолета велась с 1955 года, а прослужил он до начала 1990-х и, несмотря на то что пользовался в репутацией сложной в управлении машины, завоевал безусловное уважение потенциальных противников. История самолета — в галерее портал iz.ru
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