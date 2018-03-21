Минобороны обновит весь парк сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160

Весь парк сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 планируется обновить к 2030 году, рассказал замминистра обороны РФ Юрий Борисов в ходе визита на самарский завод «Кузнецов», производящий двигатели для дальней авиации.

«Мы собираемся весь парк наших стратегических бомбардировщиков Ту-160 закупать в новом облике и проводить глубокую модернизацию самолетов строя, когда будет оставаться только один фюзеляж — всё бортовое радиоэлектронное оборудование и двигатели будут меняться. Поэтому мы получим обновленный парк «стратегов» где-то к 2030 году», — приводит его слова ТАСС.

Борисов рассказал, что обновленный Ту-160 будет менее заметным за счет спецпокрытий и получит новые авиационные средства поражения, которые будут иметь совершенно другие дальности.

Специально для бомбардировщика завод «Кузнецов» поставит первые несколько двигателей НК-32, которые будут экономичнее на 10% и позволят существенно увеличить дальность полета, указывает «Звезда».

В целом благодаря модернизации эффективность ракетоносца должна увеличиться на 60%.

Ту-160 — самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. В 2015 году их производство возобновили на Казанском авиазаводе.