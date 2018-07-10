Подмосковные хирурги спасли мужчину с тремя видами рака

Хирурги Одинцовской центральной районной больницы провели шестичасовую операцию по спасению мужчины с тремя видами рака. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

По его словам, у пациента были выявлены рак предстательной железы, также онкология затронула почку и мочеточник.

Операция была проведена лапароскопическим методом — через небольшие разрезы удалили пораженные опухолью участки и органы, сообщает «РИА Новости».

Такой способ позволил минимизировать риски развития заболевания и сократить период восстановления после операции.

В конце июня американские ученые выявили связь между процессами старения и развитием раковых опухолей.