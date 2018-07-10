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Трамп призвал НАТО возместить США расходы на оборону

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны возместить Вашингтону затраты на оборону альянса.

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Направляясь на саммит НАТО в Брюссель, Трамп напомнил, что договоренности о повышении расходов на оборону до 2% от ВВП, достигнутые в 2014 году в Бухаресте, многими членами альянса так и не выполняются.

«Многие страны НАТО, которые мы, как это ожидается, будем защищать, не только не дотягивают до выполнения своих обязательств в 2% (что является низким), но также много лет просрочивают выплаты, которые не были произведены. Будут ли они возмещать это США?» — написал американский лидер в Twitter.

Саммит НАТО пройдет в столице Бельгии с 11 по 12 июля. Основными темами станет обсуждение разногласий между США и странами Европы из-за выхода Вашингтона из иранского ядерного договора и введения пошлин на европейские сталь и алюминий, а также требования США об увеличении трат на оборону НАТО.

10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как Москва относится к разногласиям в НАТО.

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