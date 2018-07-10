«АвтоВАЗ» показал спортивную версию Lada Vesta Sport
«АвтоВАЗ» представил новую спортивную модель Lada Vesta Sport. Она станет флагманом модельного ряда Lada, говорится на официальном сайте производителя.
Основные отличия новинки заключаются во внешнем виде переднего бампера и противотуманных фар, а также во вставках в виде бумерангов.
Помимо этого, автомобиль получил оригинальные 17-дюймовые колесные диски с низкопрофильной резиной, а также новые накладки на пороги.
«Для снижения подъемной силы на крышке багажника установлен интегрированный спойлер, размер и форма которого были тщательно подобраны в ходе аэродинамических испытаний автомобиля в собственной лаборатории в Тольятти», — говорится в сообщении на сайте «АвтоВАЗа».
Информации о двигателе и других компонентах Lada Vesta Sport не сообщается.
Автомобиль представят в конце августа на Московском международном автосалоне.
В конце мая появились шпионские фотографии обновленного универсала Lada Kalina Granta. По фото остается неясным, какая именно модель проходит испытания, поскольку она имеет схожие черты с обоими автомобилями.