Прямой эфир

«АвтоВАЗ» показал спортивную версию Lada Vesta Sport

0
Фото: lada.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«АвтоВАЗ» представил новую спортивную модель Lada Vesta Sport. Она станет флагманом модельного ряда Lada, говорится на официальном сайте производителя.

Основные отличия новинки заключаются во внешнем виде переднего бампера и противотуманных фар, а также во вставках в виде бумерангов.

Помимо этого, автомобиль получил оригинальные 17-дюймовые колесные диски с низкопрофильной резиной, а также новые накладки на пороги.

«Для снижения подъемной силы на крышке багажника установлен интегрированный спойлер, размер и форма которого были тщательно подобраны в ходе аэродинамических испытаний автомобиля в собственной лаборатории в Тольятти», — говорится в сообщении на сайте «АвтоВАЗа».

Информации о двигателе и других компонентах Lada Vesta Sport не сообщается.

Автомобиль представят в конце августа на Московском международном автосалоне.

В конце мая появились шпионские фотографии обновленного универсала Lada Kalina Granta. По фото остается неясным, какая именно модель проходит испытания, поскольку она имеет схожие черты с обоими автомобилями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ким Чен Ын проинспектировал войсковую часть на Lada Priora
Студенты Московского политеха представили дизайн флагманской модели Lada

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017