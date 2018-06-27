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Студенты Московского политеха представили дизайн флагманской модели Lada

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Фото: lada.ru/Илья Разумов
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Студенты Московского политехнического университета разработали варианты дизайна будущей флагманской модели Lada для «АвтоВАЗа». Эскизы опубликованы на сайте автоконцерна.

Проект, стартовавший в феврале 2018 года, выполнялся поэтапно. Сначала студенты, изучив ожидания, вкусы и стиль жизни потенциальных клиентов, должны были определиться с концепцией нового флагмана Lada.

Все сведения переложили на язык дизайна и разработали красочные эскизы. Новая машина представляет собой симбиоз кроссовера и вытянутого хетчбэка. Автомобиль изображен с купеобразным кузовом, а также узкой передней и задней оптикой.

Результат полугодовой работы продемонстрировали шеф-дизайнеру Lada Стиву Маттину и руководителю столичного подразделения дизайна Жюльену Друару, которые оценили новые способы интерпретации концепции бренда и отметили ряд интересных решений, сообщает телеканал «360».

Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Ян Птачек пообещал ранее, что автоконцерн готовит несколько сюрпризов в рамках предстоящего в конце августа 2018 года Московского автосалона.

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