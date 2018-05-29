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Появились шпионские снимки обновленного универсала Kalina Granta

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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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Шпионские снимки обновленного универсала с неофициальным названием Lada Kalina Granta появились в интернете. Прототип назвали так по причине того, что по фото непонятно, какая именно модель проходит испытания, поскольку многие черты экстерьера LADA Kalina и Granta оказались объединены.

Модель прокатилась по оживленным дорогам общественного пользования. Верх автомобиля скрывал защитный камуфляж в виде пленки, так что определить внешний вид оказалось затруднительно.

Однако было заметно, что реконструкцией затронут передний бампер. Пр словам очевидцев, также разработан новый дизайн решетки радиатора, а передние фары изменили форму на более «хищную».

Остальные подробности разглядеть ну удалось.

Ожидается, что обновленную линейку автомобилей «АвтоВАЗа» представят на Московском автосалоне в конце лета, отмечает «Автоновости дня».

Ранее в мае стало известно, что «АвтоВАЗ» прекратит сборку автомобилей Lada Priora в июле текущего года. Компания не включила их в производственный план на июль. 

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