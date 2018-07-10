Порошенко пожелал Трампу удачи перед встречей с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко написал в Fanancial Times статью, в которой поделился ожиданиями от предстоящей встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Порошенко считает нынешнюю неделю важной для Украины, так как перед страной «возникают веские вызовы для безопасности и стабильности», отмечает его пресс-служба. Он напомнил, что в Брюсселе прошел саммит Украина–ЕС. По его словам, «украинская неделя» дала сигнал, который услышат «прежде всего в Хельсинки».

Порошенко пожелал Трампу успеха в попытках «вернуть Путина на верный путь».

Путин и Трамп встретятся 16 июля. Они обсудят отношения Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки, в том числе кибербезопасность, контроль над вооружением и борьбу с терроризмом. Трамп признался, что с нетерпением ждет этой встречи и намерен «поладить с Москвой».