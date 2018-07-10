Прямой эфир

Порошенко пожелал Трампу удачи перед встречей с Путиным

0
Фото: REUTERS/Francois Lenoir
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Петр Порошенко написал в Fanancial Times статью, в которой поделился ожиданиями от предстоящей встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Порошенко считает нынешнюю неделю важной для Украины, так как перед страной «возникают веские вызовы для безопасности и стабильности», отмечает его пресс-служба. Он напомнил, что в Брюсселе прошел саммит Украина–ЕС. По его словам, «украинская неделя» дала сигнал, который услышат «прежде всего в Хельсинки».

Порошенко пожелал Трампу успеха в попытках «вернуть Путина на верный путь».

Путин и Трамп встретятся 16 июля. Они обсудят отношения Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки, в том числе кибербезопасность, контроль над вооружением и борьбу с терроризмом. Трамп признался, что с нетерпением ждет этой встречи и намерен «поладить с Москвой».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сенатор объяснил фразу Трампа о соперничестве с Путиным
ВЦИОМ показал ожидания россиян от саммита Трампа и Путина

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017