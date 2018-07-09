ВЦИОМ показал ожидания россиян от саммита Трампа и Путина

Большинство россиян (56%) не ждет никаких позитивных перемен после личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля в Хельсинки, следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Каждый третий россиянин (33%) ожидает позитивных итогов саммита Путина и Трампа. Лишь 1% опрошенных опасается негативного исхода.

При этом 49% россиян называют нынешние отношения России и Соединенных Штатов напряженными, ещё 25% граждан считают их прохладными. Более половины россиян (54%) не ждут изменений в сторону улучшения в ближайшие два-три года, сообщает телеканал «360».

Ранее стал известен состав делегации американского лидера на предстоящем саммите в Хельсинки. В состав делегации вошли экс-руководитель телеканала Fox News, а ныне директор по коммуникациям Белого дома Билл Шайн, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, советник по политическим вопросам Стивен Миллер, директор по социальным сетям в Белом доме Дэн Скавино и другие. В список не вошли его дочь Иванка Трамп и старший помощник, зять Джаред Кушнер, хотя именно они отвечали за подготовку предыдущих зарубежных визитов Дональда Трампа.

В опросе приняли участие более 1,6 тыс. граждан России. Статистическая погрешность для данной выборки не превышает 2,5%.