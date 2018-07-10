График подачи воды введут в Геленджике

Мэр Геленджика Виктор Хрестин принес извинения перед туристами и горожанами, которые столкнулись с перебоями водоснабжения. «Хочу сказать, что до сих пор нам удавалось полноценно обеспечивать водой села Дивноморское и Кабардинку. Но на сегодня ситуация в городе не дает нам такой возможности», — написал градоначальник в Facebook.

Хрестин решил ввести график подачи воды в Геленджике, Дивноморском и Кабардинке, сообщают «Кубанские новости». Информация для жителей будет вскоре обнародована.

В Геленджике 6 июля запретили купаться в море из-за аварии на одной из канализационных станций. Вскоре последствия инцидента были ликвидированы.

Как стало известно в мае, водопроводную воду одного из районов Кургана Свердловской области вообще нельзя пить, к такому выводу пришли эксперты после взятия проб. Проблемы выявлены в Шевелевке. Вода плохого качества течет более чем в десяти домах и в детском саду.