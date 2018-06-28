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Строительство развязки на трассе в районе Геленджика начнут в этом году

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Реконструкция участка трассы М-4 «Дон» планируют начать в районе Геленджика в этом году. Будущие работы обсудили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах в ходе объезда магистралей, ведущих к морю, сегодня, 28 июня.

Как рассказал Сергей Кельбах, работы по созданию развязки начнутся в этом году. Работы будут вестись от поворота на поселок Светлый до улицы Луначарского в Геленджике. Общая протяженность будущего отрезка дороги будет составлять 3,5 км и иметь шесть полос, сообщают «Кубанские новости».

По словам главы края, новая развязка должна будет обеспечить доступ автомобилей к курортным поселкам Дивноморское, Джанхот и Прасковеевка. Например, Дивноморское является одним из любимых мест для туристов, но свернуть туда с трассы иногда просто невозможно.

Также Сергей Кельбах отметил, что на данный момент проект является приоритетным, а в 2019 году планируется заняться развязкой из Геленджика в сторону Новороссийска.

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