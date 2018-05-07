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Воду в жилых домах Кургана признали непригодной для питья

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Водопроводную воду одного из районов Кургана нельзя пить, к такому выводу пришли эксперты после взятия проб.

Проблемы выявлены в Шевелевке. Вода плохого качества течет более чем в десяти домах и в детском саду. Она не соответствует нормам СанПиН и пригодна только для технических нужд, пишет ИА «Ура.ру».

Чтобы выявить причины, по которым вода стала непитьевой, специалисты осматривают подвальные помещения и ищут врезки. В связи с этим в домах отключают холодное водоснабжение.

В Омске из колонок потекла ярко-зеленая вода. Предполагается, что кто-то из местных жителей сделал врезку в водопровод и задел систему теплоснабжения.

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