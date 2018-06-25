Более 90 территорий благоустроят в Краснодарском крае в этом году

Более 90 дворовых и общественных территорий планируют благоустроить в Краснодарском крае в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает пресс-служба администрации края, из бюджета края будут выделены средства на благоустройство и озеленение 49 общественных территорий, двух парков и 41 дворовой территории.

Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, курортный регион обязан быть красивым и «зеленым». По его словам, в муниципалитетах уделяют повышенное внимание благоустройству зеленых зон, сообщают «Кубанские новости».

Также губернатор напомнил о том, что Геленджик победил во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. По итогам конкурса город-курорт получит 100 млн рублей на реализацию представленного проекта. Согласно ему, в парке оборудуют три прогулочные террасы со смотровыми площадками с видом на Геленджикскую бухту.