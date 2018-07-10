Машину прибывшего к отравленным в Эймсбери врача проверят на «Новичок»

В Великобритании военные задержали автомобиль Audi, принадлежащий врачу медицинской бригады, вызванной для оказания помощи британке Дон Стерджесс, отравившейся нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери.

Как сообщает The Telegraph, машину отправили в научно-техническую лабораторию минобороны в Портон-Дауне.

Сам Миллс ранее прошел соответствующий тест, и следов отравляющего вещества у него в организме не обнаружили, пишет издание. Однако власти не могут исключать, что они могли остаться на одежде врача, а также в его автомобиле.

The Telegraph делает вывод об угрозе распространения отравляющего вещества наряду с Солсбери и Эймсбери на третий город — Суиндон. Именно здесь задержали автомобиль Миллса.

4 июля стало известно об отравлении в Эймсбери британца Чарли Роули и британки Дон Стерджесс. По заявлениям британской стороны, они подверглись воздействию того же вещества, которым в марте были отравлены в Солсбери британский шпион и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 8 июля Стерджесс скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон 9 июля обвинил Россию в причастности к гибели Дон Стерджесс.