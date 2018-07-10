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Танк «Шерман» будет участвовать в юбилее Восточного военного округа

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В праздновании 100-летнего юбилея Восточного военного округа задействуют американский средний танк «Шерман» времен Второй мировой войны. Двигатель раритетной машины удалось восстановить.

Техника находилась на палубе судна «Томас Дональдсон», которое затонуло в Баренцевом море в марте 1945 года. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», из Приморского края в Хабаровск так и не поучаствовавший в боях танк отправится 12 июля. Датой основания Восточного военного округа считается 31 июля 1918 года, когда части Рабоче-крестьянской Красной Армии разгромили войска белогвардейцев и интервентов в районе Спасска, Шмаковки и Каульских высот.

Недавно экипаж морского тральщика «Александр Обухов» обнаружил в Балтийском море затонувшую подводную лодку. По предварительным данным, речь идет о советской дизель-электрической торпедной субмарине «С-12». Подлодка погибла летом 1943 года при прорыве из Финского залива через минные поля.

В середине июня стало известно, что команда российских и финских водолазов обнаружила легендарный миноносец «Новик» в Финском заливе в районе мыса Юминда.

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