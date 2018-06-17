Появилось видео с легендарным эсминцем «Новик» на дне Финского залива

Опубликовано видео с места гибели легендарного корабля отечественного флота — эскадренного миноносца «Новик».

17 июня стало известно, что команда российских и финских водолазов обнаружила миноносец «Новик» в Финском заливе в районе мыса Юминда.

«К моменту ввода в строй в 1913 году самый быстрый корабль на планете, бессменный участник почти всех боевых действий на Балтике в годы Первой мировой войны», — говорится в сообщении на странице Facebook российской поисковой команды.

Корабль лежит на глубине 75 м посередине Финского залива. Его корпус разломан на две части из-за подрыва на мине. Носовая часть перевернута вверх килем, а корма с орудиями и надстройкой на ровном киле. На корме можно четко прочитать название корабля на момент гибели — «Яков Свердлов» и герб СССР.

Корабль погиб 28 августа 1941 года в ходе Таллинского перехода, находясь в охранении крейсера «Киров».

В мае 2018 года у берегов Севастополя обнаружили затонувшую в 1909 году русскую подводную лодку «Камбала». Подлодка затонула в ходе столкновения с линейным кораблем во время учений Черноморского флота.