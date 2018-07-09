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Поднятый со дна моря танк «Шерман» восстановили во Владивостоке

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Специалисты закончили работы по восстановлению американского среднего танка «Шерман» времен Великой Отечественной войны. Он был поднят со дна Баренцева моря. Процесс реконструкции происходил на базе хранения бронетанкового вооружения Восточного военного округа, куда танк доставили 8 апреля самолетом военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России.

Как сообщает ИА PrimaMedia, специалисты сумели отремонтировать узлы, агрегаты и механизмы танка, почистили участки корпуса от ила, грязи и ржавчины. Военнослужащие заменили детали, которые пришли в негодность после 70 лет пребывания в море, на отечественные аналоги.

Особенную сложность представляла ходовая часть танка из-за различия стандартов при заводской сборке советских и американских боевых машин. Однако и эта проблема была решена.

Ожидается, что 12 июля танк отправят в Хабаровск, где он будет задействован в торжествах, посвященных юбилею образования Восточного военного округа.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что еще один танк «Шерман» был поднят с затопленного транспортного судна «Томас Дональдсон». Его доставили в расположенную в Ленинградской области бригаду материально-технического обеспечения.

Американский сухогруз «Томас Дональдсон» в марте 1945 года был торпедирован немецкой подлодкой у входа в Кольский залив. Он вез образцы авиационной и бронетехники,которая предназначалась для советской арми. Американское правительство поставляло в СССР танки «Шерман» с 1942 года.

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