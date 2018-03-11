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Затопленный в 1945 году танк «Шерман» доставили в Ленобласть

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Американский танк «Шерман» подняли с затопленного в 1945 году транспортного судна «Томас Дональдсон» и доставили в расположенную в Ленинградской области бригаду материально-технического обеспечения. Об этом заявил глава пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов, передает «РИА Новости».

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«В бригаду материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО), дислоцирующуюся в Ленинградской области, доставлен американский средний танк «Шерман» времен Второй мировой войны с затопленного в 1945 году транспортного судна «Томас Дональдсон», — сказал он.

По мнению специалистов, танк находится в удовлетворительном состоянии. В ближайшее время начнутся ремонтно-восстановительные работы. 9 мая танк смогут увидеть все жители и гости Санкт-Петербург.

Грузовой корабль «Томас Дональдсон» был построен в 1944 году. Он был торпедирован германской субмариной 20 марта 1945 года в 20 морских милях от Кольского залива. Команда успела спастись.

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