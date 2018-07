Пассажирский самолет разбился в ЮАР

Не менее 19 человек пострадали в результате аварии пассажирского самолета в ЮАР. Об этом сообщает AFP.

Крушение лайнера произошло недалеко от аэропорта Уондербум в столице государства Претории.

Данных о погибших пока нет, передает телеканал «360».

В Twitter появились первые кадры с места трагедии.

Initial reports suggest at least 20 people have been injured, 1 critically, when a plane crashed in the Wonderboom area in Pretoria. Emergency and rescue services are on the scene. Pics: @ER24EMS #sabcnews pic.twitter.com/jX29pUc0wO