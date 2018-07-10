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Два человека пострадали в результате жесткой посадки самолета в Кировской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Легкомоторный самолет Zlin 42 совершил жесткую посадку в Кировской области. В результате пострадали пилот и пассажир, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Инцидент произошел во вторник, 10 июля, при выполнении учебного полета. После набора небольшой высоты самолет совершил жесткое приземление на территории аэродрома Кучаны.

РЕН ТВ опубликовал видео с места аварийной посадки. На кадрах видно, что самолет получил сильные повреждения.

На место происшествия выехали следователи. 

Оба пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали, сообщает телеканал «360».

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