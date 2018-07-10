Аэропорт Владивостока опроверг данные о прилете самолета Ким Чен Ына

Самолетов из КНДР, за исключением еженедельного пассажирского рейса из Пхеньяна, международный аэропорт Владивостока не принимал. Об этом во вторник, 10 июля, сообщили в пресс–службе аэропорта агентству ТАСС.

Таким образом, в воздушной гавани опровергли сообщение южнокорейских СМИ, что в понедельник в аэропорт прилетел личный самолет северокорейского лидера Ким Чен Ына.

В пресс–службе назвали информацию агентства Yonhap ошибкой.

«Самолета КНДР, о котором говорится в сообщении, вчера не было в аэропорту Владивостока», — сообщили в пресс–службе.

«Вчера из северокорейских судов у нас был только рейс R-885 авиакомпании Air Koryo, который выполняется по понедельникам и четвергам», — отметили в аэропорту.

Накануне южнокорейское агентство сообщило, что воздушный борт Ким Чен Ына находился в аэропорту города около трех часов, а затем вылетел в Пхеньян.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что данных о прилете самолета северокорейского лидера во Владивосток в Кремле нет.