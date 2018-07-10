Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с 14 июня

Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже 10 июля опустился на 49 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 61,99 рубля.

В предыдущий раз курс американской валюты находился ниже 62 рублей 14 июня этого года.

В конце июня министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что курс рубля останется стабильным до конца 2018 года. По его словам, стабильную динамику курса национальной валюты обеспечивает бюджетное правило и сейчас нет оснований говорить о возможных резких скачках.