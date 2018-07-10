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Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с 14 июня

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже 10 июля опустился на 49 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 61,99 рубля.

В предыдущий раз курс американской валюты находился ниже 62 рублей 14 июня этого года.

В конце июня министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что курс рубля останется стабильным до конца 2018 года. По его словам, стабильную динамику курса национальной валюты обеспечивает бюджетное правило и сейчас нет оснований говорить о возможных резких скачках.

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